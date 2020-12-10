صحفي فرنسي: يجب التفرقة بين الإسلام والعنف (فيديو)

قال الصحفي الفرنسي، جورج مالبرونو، إنه من المهم عدم الخلط بين الإسلام والتطرف، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في خطابات الأخيرة في توضيح الفارق بين المفهومين.





وأضاف "مالبرونو"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرنسا ذات طبيعة خاصة حيث إنها تسير وفق مفهوم الدولة العلمانية، وهي دولة عانت من الإرهاب والعنف باسم الدين، ولذلك كان لا بُد من عدم اللبس بين الإسلام والعنف وهو ما أدركه ماكرون.





وأشار الكاتب الصحفي الفرنسي، إلى أن مصر بالنسبة إليه دولة عربية عظمى بعاصمتها القاهرة، والتي تمثل منارة للعالم العربي، لافتا إلى أنه عاش بمصر، ورأى كيف استعادت قوتها واستقرارها بعد مرحلة من الاضطرابات بعد ثورة يناير.



