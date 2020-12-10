أستاذ مناعة: لقاح فايزر لم يحقق نسبة الأمان اللازمة لاستخدامه (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور محمد الانصاري، أستاذ المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر لفيروس كورونا.

وقال "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء: "المعلومات المتوفرة إن هناك 2 من بين الـ4 اشخاص الذين توفوا حصلوا على لقاح فيروس كورونا، والباقي حصل على لقاح وهمي"، مشددًا على ضرورة الكشف عن التفاصيل من بدأ الإعلام بحقيقة بما حدث.

وتابع، أن اللقاح تم التسريع في إنتاجه، دون تحقيق معدل الأمان، وهذا ما حدث في لقاح شركة فايزر، وشركة موديرنا، مشيرًا إلى أنه لا توجد شركة تحدثت عن معدل الأمان للقاحات أو مدة فاعلية اللقاح سواء 3 أو 6 شهور أو عام.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 161 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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