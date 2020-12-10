صحفي فرنسي: مصر دولة عظمى.. ومنارة العالم العربي (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
جورج مالبرونو
جورج مالبرونو
أمنية فوزي
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قال الصحفي الفرنسي، جورج مالبرونو، إن مصر بالنسبة إليه دولة عربية عظمى بعاصمتها القاهرة، والتي تمثل منارة للعالم العربي.

وأضاف "مالبرونو"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عاش بمصر، ورأى كيف استعادت قوتها واستقرارها بعد مرحلة من الاضطرابات بعد ثورة يناير.

وأشار إلى أن مصر بالنسبة لفرنسا والفرنسيين تمثل حالة من الشغف لكل ما يتعلق بالتاريخ الفرعوني، لافتًا إلى أنها دولة كان يمضي بها كل عام الرئيس الفرنسي الأسبق ليلة كل رأس سنة.

وتابع الصحفي الفرنسي، أن هناك حالة من الارتباط التاريخي الوثيقبين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن القاهرة مدينة ذات حالة خاصة ولا تنام.

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