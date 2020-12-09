موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ موسيماني مسؤولي الأهلي أنه لا يرغب في تواجد مروان مع المارد الأحمر، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الشتوي القادم تعويضا لرحيل السنغالي أليو بادجي.

وحدد الأهلي 3 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، من بينهم الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لكنها تعثرت بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي.

كما يدرس الأهلي التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي، حال فشل التعاقد مع سيرينو، بالإضافة إلى والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، وهو الخيار الثالث الذي حددته لجنة التخطيط بالمارد الأحمر.

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موسيماني موسمياني مروان محسن لابا كودجو الأهلي

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