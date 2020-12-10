إبراهيم عيسى في ظهوره الأول بعد غياب أربع سنوات: "منه لله طارق نور"

استهل الإعلامي إبراهيم عيسى، أول حلقات برنامجه الجديد، وقال بسخرية: "منه لله طارق نور، كان من المفترض أني أطلع أقول أن الشاشة وحشتني وإني مشتاق للعودة، والحقيقة إني بظهر بعد غياب أربع سنوات ويؤسفني إني مش مشتاق ومش سعيد بعودتي".





وقال "عيسي" "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "ما في شك حينما يتاح لم أن يكون لك نافذة تطل منها أو أن يكون لك منبر تعبر عن رأي أو موقف، فوجود مساحة ما من النور والاختلاف والتنوير مهم ولذلك فضروري أن نفكر ونعلن أفكارنا ونتجدال ونتظاهر ونلتمس الحكمة وهو شيء كواجب بل هو فرض عين".





وأضاف: "الكلمة دين لا أملك الغرور الكافئ إني أقول بأن الجماهير تنتظرني ولكن املك الذكاء الكافئ لأقول ان الجمهور الآن أصبح مختلف، وهو ما أبحث عنه الجمهور على مختلف انتماءاته، ومن الأول كده اللي أوله شرطه آخر نور أو طارق نور أحيانًا، من يرى أني سألتزم التهليل والتصفيق فيؤسفني إنه مش هيلاقي كده، ومن يعتقد إني طاله أسود وأسخن وأشعل النار فيؤسفني أيضًا إني أخيب أمله".



