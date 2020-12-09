خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
Advertisements
 
كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، إمكانية الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، حيث أن عقد اللاعب مع الفريق السعودي ينتهي في شهر يناير المقبل.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" عمر السومة خارج حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، وأن اللاعب لم يطرح اسمه من الأساس على لجنة الكرة بالزمالك". 

وأضاف :" أرى أن الدخول في مفاوضات مع عمر السومة أمر مضحك للغاية، بسبب وجود أزمة مالية في الزمالك، فكيف يتم طرح اسمه من الأساس ما العلم أنه يحصل على مبلغ كبير للغاية".

وواصل :" شرف لأي لاعب الانضمام لنادي الزمالك، ولكن نتحدث حالياً في أمر واقعي، الإدارة ترغب في تجديد بعض العقود للاعبين مثل التونسي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، مع تعديل القيمة المالية لللبعض الأخر  مثل أحمد السيد زيزو وأحمد أبو الفتوح".

وعن رحيل مصطفى محمد للاحتراف في شهر يناير، قال المصدر ذاته :" عمر السومة لاعب كبير لا خلاف على إمكانيته، ولكن إذا لما نجد بديلاً مناسباً لمصطفى محمد، لجنة الكرة لن توافق على رحيله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر السومة الفجر السومة الزمالك الأهلي أهلي جدة أخبار الزمالك

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 14 ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

"لتنفيذ أجندتها الإرهابية".. قطر تسخر أعلامها لمهاجمة الدول العربية

الآن

عاجل - تعافي نجم الزمالك من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ نصف ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 15 ساعة

نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أهم أخبار الأهلي السعودي يوم الأحد 2-6-2019

أهلي جدة السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع ساو باولو البرازيلي لضم دا سيلفا

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك للاحتراف

باتشيكو يطالب الزمالك بضم مدافع ومهاجم سوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

05:01 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

02:54 م

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر