خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، إمكانية الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، حيث أن عقد اللاعب مع الفريق السعودي ينتهي في شهر يناير المقبل.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " :" عمر السومة خارج حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، وأن اللاعب لم يطرح اسمه من الأساس على لجنة الكرة بالزمالك".





وأضاف :" أرى أن الدخول في مفاوضات مع عمر السومة أمر مضحك للغاية، بسبب وجود أزمة مالية في الزمالك، فكيف يتم طرح اسمه من الأساس ما العلم أنه يحصل على مبلغ كبير للغاية".





وواصل :" شرف لأي لاعب الانضمام لنادي الزمالك، ولكن نتحدث حالياً في أمر واقعي، الإدارة ترغب في تجديد بعض العقود للاعبين مثل التونسي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، مع تعديل القيمة المالية لللبعض الأخر مثل أحمد السيد زيزو وأحمد أبو الفتوح".





وعن رحيل مصطفى محمد للاحتراف في شهر يناير، قال المصدر ذاته :" عمر السومة لاعب كبير لا خلاف على إمكانيته، ولكن إذا لما نجد بديلاً مناسباً لمصطفى محمد، لجنة الكرة لن توافق على رحيله".



