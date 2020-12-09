الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

يسعى مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي، من أجل تدعيم صفوف هجوم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





ويرغب الأهلي في تدعيم مركز خط الهجوم، خاصة بعد تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وكان لابا كودجو قريب من الانتقال إلى الأهلي، خلال الموسم الماضي، لكنه انتقل في النهاية لفريق العين الإماراتي.





ورحب لابا كودجو بالانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قام مسؤولي المارد الأحمر بجس نبض اللاعب.





كما رحب أيضًا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتعاقد مع لابا كودجو، مشيرًا أنه أحد أبرز العناصر خلال الفترة الحالية.