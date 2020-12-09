أوزيل يقترب من الدوري الأمريكي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية تركية أن الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الجانرز في فترة الانتقالات المقبلة لأنه بات خارج حسابات ميكيل آرتيتا المدير الفني للنادي اللندني.

وأكدت صحيفة DHA التركية أن دي سي يونايتد الأمريكي يقود سباق التعاقد مع النجم الألماني البالغ من العمر 32 عامًا.

وأفادت الصحيفة التركية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الألماني في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات على رأسها فنربخشة التركي الذي يعتبر المفضل لضمه في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ميكيل آرتيتا المدير الفني للمدفعجية كان قد استبعد أوزيل من قائمة آرسنال المشاركة في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي علمًا بأن عقد النجم الألماني مع آرسنال ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

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