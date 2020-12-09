تبدأ 3 يناير.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

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يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد، 3 يناير 2021، تسليم 358 وحدة سكنية "15 عمارة" بمشروع "سكن مصر"، ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير من عام 2021 المقبل.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر"، بمدينة دمياط الجديدة :



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 25 فبراير 2021، تسليم 358 وحدة سكنية "15 عمارة" بمشروع سكن مصر، جنوب الحي الأول، بمدينة دمياط الجديدة.



ويتم تسليم الوحدات السكنية وفقا لما يلي:



- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 3 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 6 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 10 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 13 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الأحد 17 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 24 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 31 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الأحد 7 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 14 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 21 فبراير 2021.



- تم تخصيص يومى الأربعاء 24 فبراير 2021، والخميس 25 فبراير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع.



وأكد رجب أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك التعمير والإسكان، فرع دمياط الجديدة، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز، بخطاب البنك الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.