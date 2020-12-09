نجم الزمالك ينتظم في التدريبات بعد تعافيه من كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتظم يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات القلعة البيضاء اليوم الأربعاء بعد أن تعافى من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".


وظهرت نتيجة المسحة الطبية التي سبق وأن خضع لها اللاعب وجاءت نتيجتها سلبية خاصةً أن فيروس كورونا تسبب في إبعاده عن نهائي القرن الذي خسره فريقه أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين.


ومن المُنتظر أن يبحث الجهاز الطبي بالزمالك مدى قدرة اللاعب على المشاركة في أولى مواجهات فريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب.

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يوسف أوباما المقاولون العرب الزمالك الدوري المصري الممتاز

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