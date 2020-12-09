إصابة 12 في حادث انفصال عربة قطار في المنصورة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيب 12 شخصا في حادث انفصال عربة قطار على رصيف رقم واحد في محطة المنصورة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية، أن الإصابات بشكل مبدئي تبدو متوسطة ما بين كدمات وكسور.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى الدفع بـ9 عربات إسعاف، ولا يوجد وفيات حتى الآن.

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدم قطار بجانب المحطة " التليتوار".

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة أثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار المنصورة بوابة الفجر الفجر اصابة اشخاص

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قرارًا تجاه نجم الأهلي خلال الساعات الماضية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 12 ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحدد الموعد.. الشحات يجري عملية جراحية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ حوالي 3 ساعات

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستعيد ظهيره الأيسر

منذ ساعة الا ربع

رايولا يختار لاعبا أفضل من ميسي ورونالدو

منذ أقل من ساعة

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

منذ أقل من ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:54 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

02:58 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر