إصابة 12 في حادث انفصال عربة قطار في المنصورة

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أصيب 12 شخصا في حادث انفصال عربة قطار على رصيف رقم واحد في محطة المنصورة.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية، أن الإصابات بشكل مبدئي تبدو متوسطة ما بين كدمات وكسور.



وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى الدفع بـ9 عربات إسعاف، ولا يوجد وفيات حتى الآن.



وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدم قطار بجانب المحطة " التليتوار".



وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة أثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين.

