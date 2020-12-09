رايولا يختار لاعبا أفضل من ميسي ورونالدو
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:28 م
الفجر الرياضي
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أكد الوكيل الإيطالي مينو رايولا أن المقارنة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في منتهى الصعوبة لكنه يفضل الدون البرتغالي.
وقال رايولا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أختار كريستيانو عندما أقارنه مع ميسي فأنا من المعجبين للغاية بالنجم البرتغالي".
وأضاف: "إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي يعد كوكبًا في حد ذاته.. إنه أكثر لاعب متكامل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".
وتابع: "زلاتان لديه موهبة ميسي وقوة إرادة رونالدو.. إذا فتح باب التصويت على الكرة الذهبية من قبل الجمهور، أعلم أن إبرا كان سيفوز بالجائزة 8 مرات".
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