الهيئة العامة للاستثمار تبحث تيسير كافة الاجراءات أمام الشركات الألمانية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:09 م
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة Jan Noether – الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وذلك لتنسيق الجهود نحو تقديم الدعم لكافة الشركات الالمانية العاملة في مصر وتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات الألمانية القائمة.

 

وجاء اللقاء في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني وكبرى الشركات الألمانية في مصر.

 

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الإجراءات الميسرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، كما أوضح حرص الهيئة على تشجيع كبرى الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار من حيث عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول والشركات المستهدفة.

 

واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام فضلا عن تعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات الالمانية إلى مصر.

 

وأشاد رئيس الغرفة الألمانية بالعلاقات الوثيقة مع هيئة الاستثمار والتنسيق المشترك للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، واهتمام عدد كبير من الشركات الألمانية لبحث فرص الاستثمار في مصر خاصة في ظل الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليئة العامة للاستثمار

أخبار تهمك

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

منذ 17 دقيقة

محمود وحيد يقدم طلبا لموسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

منذ ساعة و 19 دقيقة

رايولا يختار لاعبا أفضل من ميسي ورونالدو

منذ 17 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحدد الموعد.. الشحات يجري عملية جراحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

منى زوبع يبحث مع سفير النمسا استثمارات الشركات بالسوق المصرية

"عبد الوهاب" و"القصير" يبحثان فرص الاستثمار الزراعي في مصر

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ دمياط تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يُواصل لقاءاته مع كبرى الشركات العالمية

"الاستثمار": الدولة لديها إرادة جادة لحل تحديات المستثمرين

بعد تعيينه لمدة عام.. تعرف على آخر جهود الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر