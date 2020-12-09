



ننشر خطوات استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | موعد صرف منحة الـ 500 شهر نوفمبر





نجد أن الاستعلام عن منح العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة أصبح الشغل الشاغل لجميع المواطنين وبالأخص بعدما قامت وزارة القوى العاملة بتوفير تسجيل جميع البيانات للمواطنين التي يريدون الرغبة في الحصول على المنحة التي قدمها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأكثر الفئات التي تم حدوث لهم ضرر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد لعام 2020 الذي اجتاز جميع الدول في العالم وبالأخص في الأوان الأخيرة والتي تؤثر على اقتصاد البلاد.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

تتيح جميع المواطنين بالتسجيل في المنحة التي وضعتها الحكومة المصرية للحصول على ال 500 جنيها وتعتبر هذه هي المنح الرابعة التي من المؤكد صرفها من شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الماضي وتعتبر هذه آخر مبلغ يتم الحصول عليه في شهر ديسمبر الحالي، في مساعدة جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات والمدن الموجودة بها وبالأخص الأشخاص الذي يمتلكون مرتب اقل وغير ثابت





خطوات الإستعلام عن صرف الدفعة الرابعة

نجد أن عدد كبير من المواطنين المستفيدين من الدعم التي يتم توافره خلال فترة كورونا، يبحثون عن كيفية الاستعلام عن موعد الصرف، ولكن قامت القوى العاملة بإتاحة قرار انه سوف يتم ارسال رساله عبر الهاتف المحمول لجميع المستحقين بالدعم ولكن قبل الموعد الرسمي للصرف، كما يمكن ايضا لجميع المواطنين أن يقوم بالاستعلام إذا كان يستحقون هذا الصرف أو لا من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالاتي:’





- يفضل أن يقوم المواطن المستفيد بالدخول عبر الموقع الخاص والرسمي في وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم موجود في البطاقة الشخصية.

- وأيضًا يتم كتابة رقم التحقيق .

- تتيح لك الآن أن تقوم بالنقر على كلمة الاستعلام.

- سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الثانية.

- وسوف تظهر أمامك كافة المعلومات التي تريدها عن منحة العمالة الغير منتظمة.



