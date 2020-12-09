اهداه درع المحافظة.. محافظ بني سويف يكرم السكرتير العام لبلوغه سن المعاش

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، اللواء هشام شادي السكرتير العام، وذلك لبلوغه السن القانوني للتقاعد للمعاش، وتقديرًا لجهوده الملموسة التي بذلها طوال فتره عمله التنفيذي بمحافظة بني سويف.

وأهدى المحافظ، درع المحافظة، للسكرتير العام، تقديرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التنفيذي خلال فترة عمله والتي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في حياته العملية المقبلة.

وأعرب اللواء هشام شادي عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على هذه اللفتة الطيبة، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها في بني سويف يعتبرها من الفترات التي يعتز بها كثيرا، خاصة وأنه وجد كل التعاون من الجهاز التنفيذي ببني سويف تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، معربا عن اعتزازه وتقديره لمحافظ بني سويف.

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