مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع "بسام"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:26 م
الأهلي والطلائع
الأهلي والطلائع
محمد جمال
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حقق النادى الأهلى لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر خلال الموسم الماضي ليتوج بالثلاثية التاريخية.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن البلجيكي ميشيل ياكانوني مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل حراس الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".

وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائى كأس مصر وقدم مستوى جيد في المباريات خلال الموسم المنقضي".

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