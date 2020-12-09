مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مستشفى بنها الجامعي، وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة، نتيجة التعرض لحادث انقلاب سيارة بالرياح بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وأوضحت المستشفى، أن المتوفيين هم "بيومي. ع. ب. إ" مقيم بقرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وشقيقه "السيد. ع. ب. إ" ومقيم بنفس القرية نتيجة توقف عضلة القلب، والطفلة "جنى" نجلة الثاني، كما تم التصريح بالدفن لهم.

فيما انتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، سيارة انقلبت بالرياح على خط 13 بنها القناطر أمام قرية بلتان، بعدما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

وشهد طريق خط 13 بنها - القناطر الخيرية بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة ملاكى في النيل بجوار خط 13 أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وهو ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة تم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، بتلقيه بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالرياح بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية، أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة كانوا بالسيارة، نتيجة إنفجار إطار السيارة.

وعلى الفور انتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة المرور بالقليوبية، لمكان الواقعة، وجرى نقل مصابان لمستشفى بنها الجامعى، ويتم الآن العمل على رفع السيارة باستخدام ونش من مياه الرياح.
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)
مصرع شخص ونجلته وشقيقه في حادث سير بالقليوبية (صور)

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مصرع 3 القناطر القليوبية

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