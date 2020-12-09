(سجل من هنا) | رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد petrotrade موقع شركة غاز مصر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:07 م
petrotrade
petrotrade
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(سجل من هنا) | رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد petrotrade موقع شركة غاز مصر

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد petrotrade، بدأ الملايين من المواطنين في تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع بتروتريد  لفاتورة شهر ديسمبر الجديدة 2020، بداية من أول الشهر الجاري وحتي يوم 15 ديسمبر، كما يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز المنزلي عبر موقع الشركة بداية من اليوم السادس في الشهر الجاري وحتي نهايته للتسهيل على المواطنين في سداد الفواتير أو من خلال خدمة فوري.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد petrotrade
بعد انتشار وباء كوفيد 19 لم يتوجه أغلب مندوبي شركة الغاز إلي المنازل لقراءة عداد الغاز لضمان سلامة المواطنين، وبعدها طرحت الشركة رابط مباشر للتسجيل القراءة من المنزل بكل سهوله، حتي لا تتراكم فاتورة الغاز على المواطنين أو يتم احتساب متوسط الاستهلاك، وفي حال كانت وحدتك السكنية مغلقة يجب التوجه إلي أقرب فرع لشركة الغاز وتقديم مستندات تؤكد ذلك.

سجل قراءة عداد الغاز 
ويمكن للمواطنين إتباع الخطوات التالية لتتمكن من تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال هذه الخطوات:

- الدخول إلي موقع بتروتريد (اضغط هنا).
- النقر تسجيل قراءة عداد الغاز.
- إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقم.
- ويتكون من “فرعي وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة”
- النقر على اعرض.
- قم بكتابة قراءة العداد في المربع الأسود.
- النقر على حفظ.

بتروتريد petrotrade
كما يمكنك تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي من خلال الخط الساخن لشركة الغاز بالاتصال على رقم 1122، تكلفة المكالمة للدقيقة الواحدة 50 قرش، ويمكنك اختيار تسجيل القراءة وإدخال رقم المشترك وسجل قراءة العداد الغاز وانتظر الرد بالتأكيد.

(سجل من هنا) | رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد petrotrade موقع شركة غاز مصر

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فاتورة الغاز المنزلي تسجيل قراءة العداد المنزلي بتروتريد petrotrade

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