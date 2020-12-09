الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 | خطوات سداد قيمة فاتورة الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:03 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 | خطوات سداد قيمة فاتورة الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، جميع الأشخاص يقومون بالبحث عن الإستعلام عن الفواتير الأرضية، ويبحثون عن طريقة معرفة قيمة الفاتورة، ليتم الإستحقاق من الغرامات على الفواتير، وكما أن وزارة الاتصالات وفرت وسهلت طريقة الدفع على المواطنين، ويمكنك دفع الفواتير إلكترونيا من خلال المنزل، ويوجد بعض الخطوات التى يجب إتباعها حتى تتمكن من الإستعلام عن الفاتورة الخاصة بك.

كيفية الإستعلام عن الفاتورة الأرضى
- يدخل المستعلم على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الاتصالات.
- ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الكود الخاص بالمحافظة الخاصة التابع لها.
- وسوف يطلب من المستعلم إدخال الرقم الأرضى الخاص بك.
- ثم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام.
- يمكنك الانتظار حين يتم الاستعلام عن البيانات التى تم إدخالها، والتأكد من مدى صحتها، ثم ستظهر لك الفاتورة بكل سهولة.
- وهذه الفاتورة يتم تسجيلها على حسب الاشتراك الخاص بك، سواء كل أربع شهور أو سنوياً.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون
- أول خطوة يدخل المستعلم على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات.
- يتم إدخال رقم التليفون ومسبق إدخال كود المحافظة.
- ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة دفع الفواتير.
- تقوم  بالنقر على أيقونة سداد.
- يمكنك الدفع أيضا من خلال ماكينات فورى المتوفرة فى جميع المحافظات.
- ويمكنك أيضاً الدفع من خلال السنترال.
- كما يمكنك دفع جميع الفواتير من خلال الفيزا كارت الخاصة بالشغل التابع له.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 | خطوات سداد قيمة فاتورة الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

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