الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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نظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح جامعة بني سويف، تحت عنوان "قيم النزاهة والشفافية وآليات مكافحة الفساد" وذلك بالتنسيق مع الجامعة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفسادـ

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جامعة بني سويـف.

وحضر الندوة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، واللواء محمد جلال رئيس فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعقيد ماجد خليفة، عضو مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة. 

وأشار اللواء محمد جلال رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، إلى أن الفساد هو وباء أكثر شراسة من أي وباء وهو عنصر رئيس في تدهور الأداء الاقتصادي وزيادة الفقر، مؤكدًا أنه تم إصدار بعض التشريعات الجديدة ومنها مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتم زيادة الوعي المجتمعي من خلال مبادرات توعوية في بعض الجامعات. 

وأكد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببنى وسيف أنه تم إعداد منهج دراسي تحت عنوان حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحملات إعلامية متنوعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات في مجال النزاهة والشفافية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منع الفساد وتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية والدولية، ونعمل حاليا على الوقاية من الفساد ومنعه قبل حدوثه. 

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدور هيئة الرقابة الإدارية ومعركتها ضد الفساد ودورها في التصدي للفساد بكافة أشكاله تنفيذا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد، ونشر الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم التوعية للطلاب من مخاطر الفساد وإبراز جهود الدولة في محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بكافة أشكاله. 

وفى نهاية الإحتفالية، قام الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة إلى اللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة تقديرًا لمجهوداتهم واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يذكر أن التاسع من ديسمبر من كل عام هو اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتحتفل الأمم المتحدة باليوم من كل عام حملة لمناهضة الفساد، ويأتي شعارها هذا العام تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد» بهدف التوعية بآثار الفساد وكيفية التصدي له مع إستعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية للدول. 
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)
الرقابة الإدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف (صور)

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