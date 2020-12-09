لجنة إسرائيلية تصدق على مقترح حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:40 م
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
وكالات
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 صدقت لجنة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مقترح حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، حسبما أفادت شبكة بي بي سي عربي.

 

كما قررت لجنة الكنيست الإسرائيلي، طرحه للتصويت في الهيئة العامة الاثنين المقبل.

 

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي، قانون حله بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلن الكنيست الإسرائيلي، أنه تم المصادقة تمهيديًا على مشروع قانون يحظر على الاخصائيين النفسيين اجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميلوهم الجنسية.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن 42 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون، فيما عارضه 36 آخرون، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من موقف الحكومة المعارض، فقد أيد حزب "أزرق أبيض" المشروع.

 

وأضافت أن الوزيرين الليكودي والعمالي أمير أوحانا وايتسيك شمولي وهما من مثليي الجنس، صوتا إلى جانب المشروع.

 

 

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