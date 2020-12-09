تحت شعار "مصر أقوى من الفساد".. ماراثون للجري والدراجات ببني سويف (صور)

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نظمت، اليوم، هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، الماراثون القومي للجري والدراجات، وذلك تحت شعار «متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد» في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.



وشارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصحبة رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، في فعاليات المارثون الذي أنطلق، صباح اليوم، من أمام مقر الرقابة الإدارية حتى مسافة 5 كم بمشاركة طلاب جامعتى بني سويف والنهضة وشباب منطقة الدرجات والكاراتيه وألعاب القوى ومراكز الشباب.



كما شارك في الماراثون «بلال حبش» نائب المحافظ، ولدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، وفي حضور مصطفى إبراهيم رئيس قطاع الرياضة، وإبراهيم دهشان رئيس قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة وعددًا القيادات الأمنية والتنفيذية والمئات من الشباب المشاركون بالمارثون.



وبدأ المارثون بالتجمع أمام مقر الرقابة الإدارية الساعة السابعة صباحًا، وسط جموع من مئات الشباب الذين حرصوا على المشاركة في الماراثون بكل عزيمة واصرار من منطلق حبهم لوطنهم وحرصهم على دعم جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواجهة كافة صور الفساد والتوعية بخطورته على جهود التنمية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ذات البيان، على أن الدولة عازمة وبقوة على مواجهة الفساد، والذي يمثل معوق أساسي لجهود الدولة التنموية ويهدم كل جهد مخلص في سبيل النهوض بالوطن في مختلف المجالات، وذلك ما أدركته القيادة السياسية جيدا وسعت لمحاربته بكافة الطرق والسبل، للقضاء عليه داخل المؤسسات والقطاعات، لافتًا إلى أن ماراثون اليوم الذي شارك فيه أبناء وشباب بني سويف يهدف للتوعية بأهمية مكافحة الفساد والقضاء عليه والتوعية بأضراره ومخاطره على الفرد والمجتمع.



وأضاف المحافظ، أن الماراثون ليست الفعالية الوحيدة التي تقام اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإنما ستكون هناك ندوة ولقاء جماهيري بحضور التنفيذيين والقيادات والشباب عن أهمية محاربة كافة أشكال وصور الفساد والتي تعتبر عائقًا كبيرا أمام أي تقدم أو تنمية.