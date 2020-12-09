طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 وشروط الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 وشروط الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لمعرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزاره التضامن الاجتماعي لمعرفة جميع البيانات الخاصة بالمعاش، ويكون التسجيل من خلال الرقم القومي، كما يمكن تقديم الشكاوى ومعرفة معلومات التسجيل، وتعتبر هذه الخدمة مقدمه إلى عدد كبير من المواطنين للمساعدة على أعباء الحياة، ويصل عددهم إلى 13 مليون مواطن من محافظات مختلفة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
حتى يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل صحيح، وهى تتمثل في الآتي:

- يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- في الصفحة الرئيسية يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمة معاش تكافل وكرامة من الخدمات المتوفرة على البوابة الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة الاستعلام.
- يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
حتى يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة يجب استيفاء الشروط التالية في كل مواطن يتقدم بالطلب:

- يجب على كل مواطن يتقدم للحصول على المعاش أن لا يقل عمره عن 35 عام.
- لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 400 جنيه من القطاع الخاص أو الحكومي.
- أن يوجد المواطن داخل مصر أثناء صرف المعاش.
- ألا كون تم تسجيله في هيئه التأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 وشروط الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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