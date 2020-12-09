جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3321) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12692) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) عن ضبط (243) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (27) قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).

 وأسفرت جهودها عن ضبط (214) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وكما أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (1) قضية.

ففي الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1176) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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