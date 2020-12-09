وزير المالية الفرنسي يهنئ السيسي على أداء الاقتصاد المصري اللافت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامة سيادته بباريس السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، ذلك بالاضافة إلى محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.



