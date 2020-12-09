انفجار سيارة مفخخة في قاعدة للجيش الأفغاني شرقي البلاد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني في ولاية غزني شرقي البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن متحدث باسم الحكومة المحلية، أن الانفجار أدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

 

ونشرت وكالة "شينخوا"، بيان أصدرته وزارة الدفاع، جاء فيه: "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

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