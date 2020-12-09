أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
الأسماك في مصر
الأسماك في مصر
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الاسماك في مصر استقرار اليوم الاربعاء 12-9-2020، مع التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات ضخمة للاستزراع السمكي لزيادة المعروض.

 

أسعار الاسماك في الاسواق اليوم الأربعاء 12-9-2020:

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا،  وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 15.5 و20 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 أسعار الأسماك المجمدة:

وبلغت  أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا..

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