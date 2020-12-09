سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020 ، استقرار بعد ارتفاعات قوية حققتها في تعاملات الأمس بقيمة 11 جنيه في الجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020 :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 693 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.