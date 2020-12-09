أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020 ، استقرار بعد  ارتفاعات قوية  حققتها في تعاملات الأمس بقيمة 11 جنيه في الجرام الواحد.

 

 

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020 :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 693 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شعر الذهب اليوم سعر الذهب محدث سعر الذهب في مصر سعر الذهب الانس

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 8 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر يوم الاحد 25-10-2020

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعتها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء3-11-2020

أسعار الذهب تخسر 2 جنيه في الجرام الواحد اليوم الأربعاء 4-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر