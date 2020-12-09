أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
9-12-2020 ، استقرار بعد ارتفاعات قوية حققتها في تعاملات الأمس بقيمة 11 جنيه في الجرام
الواحد.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-12-2020 :
سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808
جنيهات .
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو
693 جنيهًا.
وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.
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