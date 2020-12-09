حريق ضخم داخل مصنع كيميائيات في الهند

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلعت النيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، داخل مصنع كيميائيات في أحمد آباد، أكبر مدينة بولاية جوجارات في غرب الهند.

 

وقد أفادت قناة NDTV التلفزيونية، بأن أكثر من 20 سيارة إطفاء تشارك في إخماد الحريق الذي اندلع في هذه المدينة، التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة.

 

ولم تذكر القناة أية معلومات، عن وقوع قتلى وجرحى، ولا عن حجم الأضرار المادية نتيجة الحادث.

 

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مصنع كيميائيات داخل مصنع حريق الهند

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