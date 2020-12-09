انفجاران يستهدفان بئري نفط غربي مدينة كركوك العراقية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

استهدف انفجاران بقنبلتين، صباح اليوم الأربعاء، بئري نفط في حقل خباز غربي مدينة كركوك العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

 

أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

 

وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنبلتين بئري نفط انفجاران العراق

أخبار تهمك

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعة و 20 دقيقة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 6 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

جرحى بتفجير استهدف مركبة متعاونة مع التحالف في العراق

قتلى وجرحى بانفجار استهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق

استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية

انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي بالعراق

انفجار يستهدف رتلًا أمريكيًا في العراق

"يعقوبيان": ارتباطات الدم والعرق وراء التدخل التركي في أزمة أذربيجان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر