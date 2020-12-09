عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل لقاح "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" ضد فيروس كورونا، رسميا.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن وزارة الصحة الإماراتية تعلن أنها سجلت رسميا لقاح معهد بيجين للمنتجات البيولوجية الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن دراسات ما بعد الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" أظهر درجة أمان ممتازة وحماية فعالة لعشرات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية، كما أنه أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

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