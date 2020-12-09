عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل لقاح "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" ضد فيروس كورونا، رسميا.





وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن وزارة الصحة الإماراتية تعلن أنها سجلت رسميا لقاح معهد بيجين للمنتجات البيولوجية الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" ضد فيروس كورونا.



