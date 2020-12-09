بأقل عدد من الأصوات.. خسارة إلهامي عجينة انتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بداىرة بلقاس، وتشمل بلقاس وجمصة والستاموني، حصر الأصوات للجان الفرعية بالدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، حيث كشفت عن حصول إلهامي عجينه على 35131 صوتا، ووحيد قرقر على 93564 صوتًا، وفايق الزكي على 55642 صوتًا، وعوض أبوالنجا على 53421 صوتًا.





وتشير النتائج الأولية إلى خروج الهامي عجينة النائب السابق من السباق، وتقدم وحيد قرر واللواء فايق الذكي.





ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.





يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.





هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.