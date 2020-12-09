عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركيا من القيام بعمل أحادي في المنطقة.

وشدد السيسي، على أن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.

جاء ذلك ردًا على سؤال من صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، حول ما إذا كان هناك تحرش تركي ضد مصر في ليبيا وشرق المتوسط.

وعن المواجهة العسكرية بين البلدين، قال السيسي، مصر لن تكون - أبدا - الطرف البادئ بالاعتداء. لكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات.

وشدد السيسي على أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم. ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة.

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مصر ليبيا تركيا السيسي البحر المتوسط

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