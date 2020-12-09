شاهد.. رد مصطفى وزيري على نسب اليهود بناء الأهرامات لأنفسهم
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
شيماء حسن
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رفض الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إدعاءات ومزاعم اليهود بأنهم من قاموا ببناء الأهرامات.
وقال "وزيري" في لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على فضائية "سي بي سي": "يا ترى هما يقصدوا الأهرامات الثلاثة، ولا هرم زوسر، ولا المعابد، التي لا تقل إعجازًا، أنا مش عارف بأي منطق بيتكلموا".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للآثار: "هذا الكلام عار تمامًا عن أي صحة، وما يقال هي مجرد إدعاءات مش عارف الغرض منها إيه، والمصريين القدماء هم من بنوا أقدم بناء حجري عرفته البشرية".
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