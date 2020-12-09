شاهد.. رد مصطفى وزيري على نسب اليهود بناء الأهرامات لأنفسهم

رفض الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إدعاءات ومزاعم اليهود بأنهم من قاموا ببناء الأهرامات.





وقال "وزيري" في لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على فضائية "سي بي سي": "يا ترى هما يقصدوا الأهرامات الثلاثة، ولا هرم زوسر، ولا المعابد، التي لا تقل إعجازًا، أنا مش عارف بأي منطق بيتكلموا".



