عضو بمجلس الشيوخ: زيارة السيسي إلى فرنسا ليست مفاجئة (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
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قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ليست مفاجئة، معللًا ذلك بأنها زيارة دولة وربما تم التنسيق لها قبلها بعام.

وأضاف "سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك توافقًا كبيرًا في العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف الملفات التي تم مناقشتها خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن مسار عام للعلاقات المصرية الفرنسية، وتأكيد الجانب الفرنسي على ضرورة التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين. 

وأكد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تحملت عبء كبير في مواجهة الإرهاب وهو ما اعترف به الجانب الفرنسي في تصريحاته.

وفي تصريحات سابقة أعرب المحلل السياسي، عن إجابه وسعادته بإثارة ملف حقوق الانسان في مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي، حيث كان من المهم توضيح ما تفعله مصر في هذا المجال، مؤكدًا أن ملف حقوق الانسان جرى إفقاره في الفترات الماضية وتم تناوله في الخارج، واختزاله في بعض الشخصيات، بعضها الان قيد التحقق.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب "، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية، "ON"، مساء الثلاثاء، أن مصر تعرضت لأزمة شديدة في بداية العقد الحالي، ومرت بظروف صعبة واختزل ملف حقوق الانسان، في كون هناك شريحة من الناس، تريد التظاهر طوال الوقت دون برنامج ثقافي أو اقتصادي أو سياسي يقدم للمجتمع".

وتابع: "إحنا بنسمع بس في حقوق الإنسان عن حق التظاهر والاعتصام والاضراب، لكن حق الإنسان في التنمية متجاهل بالرغم من عملية التنمية الدائرة الآن في شمال مصر وجنوبها وجميع ربوعها، بالإضافة إلى حق الأقباط وعلاقة المواطنين فيما بينهم التي شهدت تطورًا حاسمًا، بالإضافة لحقوق المرأة وتمكينها وهي حقوق إنسانية أكيدة، وموجودة في مواثيق دولية لكن لايهتم بها".

وشدد على أن هناك جمعيات لحقوق الانسان تحاول ابتزاز مصر عبر تصوير نفسها أنها صاحبة الحق الأصيل في المعلومات عن ملف حقوق الإنسان، وأنها تعاني ظلم في مباشرة عملها.

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