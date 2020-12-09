مواجهة قوية بين "مسن أوسيم" ومبروك عطية.. والأخير: "ما فعله سفاهة"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:22 ص
مسن أوسيم
مسن أوسيم
أمنية فوزي
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قال المهندس صبري صدومة، بطل واقعة إلقاء النقود من شرفة المنزل، والمعروف إعلاميا بـ"مسن أوسيم"، إنه يتبرع دائمًا للجمعيات الخيرية، ولكن متابعته لمصير هذه الأموال أحزنه، معلقًا: "أنا تجربتي مع الله مش مع حد، وبدأت توزيع الأموال علانية منذ عدة أشهر فقط".

وأضاف "صدومة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه خرج على المعاش منذ 5 سنوات، ويستثمر حاليًا في البورصة، لافتا إلى أنه يستثمر في البورصة منذ 15 عاما، متابعًا: "اليوم إللي بكسب فيه من البورصة بوزع الأموال، ومفيش مانع يكون تلات أرباع المال إللي كسبته، وبوزع أموال في السر والعلانية".

وتابع: "كررت مشهد إلقاء الأموال من شرفة منزلي اليوم أيضًا، وزوجتي بتغير لما بطلع فلوس، وبعطيها هي كمان علشان أكتمها، وبعطي ولادي عشان ميتكلموش"، مستكملُا: "الصدقة تجوز على الغني قبل الفقير"، لافتًا إلى أنه لديه 7 أبناء، ولا يعنيه ما إذا كان الشخص يحتاج إلى مال أم لا، معلقًا: "بسمع رأي المخالفين من طوب الأرض ومن الشيوخ، ولكن لا يعنيني".

في حين قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك طريقة وفن لإخراج الصدقات، وإن ما يفعله ليس له علاقة بالزكاة أو الصدقة، معلقًا: "ما يفعله سفاهة".

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