تفاصيل نشاط الرئيس السيسي لليوم الثاني في باريس

يحظى جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنشاط مكثف لليوم الثاني في باريس، حيث وضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر، فضلًا عن للقاء جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي لليوم الثاني في باريس.





إكليل من الزهور

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين.





لقاء رئيس وزراء فرنسا

والتقى السيسي، مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية.





وصرح السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلًا عن التعاون المشترك المتشعب فى المجال العسكرى والامني.





واستقبل رئيس الوزراء الفرنسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرت الاستعدادات الرسمية بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة باريس.





وكانت الموسيقى العسكرية، عزفت السلام الجمهورية المصري والفرنسي في استقبال الرئيس، حيث استقبله الحرس الجمهوري الفرنسي، في أول لقاء له في الزيارة استقبالًا بالخيالة في ساحة الانفاليد.





وقفة الجالية المصرية

ونظمت الجالية المصرية في فرنسا، وقفة ثانية لليوم الثانى على التوالى للترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أمام كوبري الاكسندر مترو انفاليد.





وردد المشاركون بالوقفة، الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى من بينها "بنحبك يا سيسى - تحيا مصر" فيما أذاعوا بعض الأغانى الوطنية المصرية ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا ومثمنين على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين البلدين.





وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه، وكان في مقدمة مستقبليه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسى نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.



