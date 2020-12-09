وزيرة التعاون الدولي: مصر جاذبة للاستثمار الخارجي (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
رانيا المشاط
رانيا المشاط
داليا الحسين
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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الدبلوماسية السياسية تفتح المجال للدبلوماسية الاقتصادية، وما حدث من حفاوة في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا، لها دلالات مهمة.

وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، أن الزيارة كانت موفقة ومازالت تحمل العديد من الأنشطة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقيات تنفيذ برامج ومشروعات بقيمة 715 مليون يورو تخص عدد من المجالات؛ منها التعليم والنقل وهناك اتفاقية خاصة بمعالجة الصرف الصحي بحلوان.

وأوضحت، أن مصر تلقى إشادة كبيرة خلال الاجتماعات في ظل صمود ومحافظة مصر على التوازن بين البعد الصحي والتشغيل في ظل أزمة كورونا، وكان للقاءات أبعاد استراتيجية واقتصادية وسياسية، وهناك اهتمام من الشركات الفرنسية لتصبح جزءًا من العمل داخل مصر.

وأكدت، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وهناك منافسة للشركات الأجنبية للعمل في مصر، مشيرة إلى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة للشركات الفرنسية، وأن تمويلات وكالة التنمية الفرنسية أقل تكلفة من صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه غدا سيُعرض فيلم لتوثيق العلاقة بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية على مدار السنوات الماضية.

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وزيرة التعاون الدولي مصر فرنسا بوابة الفجر الفجر السيسي

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