تعرف على تفاصيل مبادرة "السكة أمان" لمكافحة التحرش داخل القطارات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
المهندس سامي عبدالتواب
المهندس سامي عبدالتواب
شيماء حسن
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كشف المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل مبادرة "السكة أمان" لمكافحة التحرش داخل القطارات.

وقال "عبدالتواب" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه المبادرة هي باكورة أول تعاون بين الهيئة ووزارة النقل والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف  نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى عال تقوم بتوعية المرأة بعدم التفريط في حقها وتشجيعها على التقدم بالشكوى في حالة التعرض إلى التحرش داخل القطارات أو خارجه.

وتابع: "سيكون هناك فرد الشرطة داخل القطارات يمكن أن تتوجه المرأة إليه، أو الاستعانة بناظر المحطة في حالة كانت المشكلة خارج القطارات أو عند اقتراب محطة المشتكية وستكون جميع المعلومات في منتهى السرية".

وأشار إلى أن المبادرة تستقبل كافة الشكاوى بشأن تعرض المرأة للمضايقات، موضحًا أنها تتولى حل المشكلة في حالة رغبت المرأة بحلها بالطرق الودية أو في حالة أرادت أن تقوم بتصعيدها إلى الشرطة.

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بوابة الفجر القطارات الفجر السكة أمان التحرش

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