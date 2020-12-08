عاجل - تعافي نجم الأهلي من فيروس كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعافيه من فيروس كوروننا المستجد "كوفيد-19"

وكان بيكهام قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا عقب انتقاله للنادي الأهلي، قادمًا من وادي دجلة.

وتغيب بيكهام عن مواجهتي الأهلي في كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، وطلائع الجيش في المباراة النهائية.

وكتب بيكهام عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" الحمد لله سلبي".

ومن المقرر أن ينتظم بيكهام في تدريبات الأهلي المقبلة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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