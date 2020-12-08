أهدرت المال العام.. كيف فضحت الأوقاف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية؟

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لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، تصر على ترويج الشائعات، والأخبار المغلوطة، التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وتسعى من خلال قنواتها ووسائل الإعلام الموجهة، إلى بث السموم الفكرية، ظنا منها أنها بذلك يمكنها تحسين صورتها أمام الشعب المصرى، الذى لفظها، ويأبى عودتها مرة أخرى إلى الحياة السياسية، بعدما أفسدوها وتسببوا فى تراجع مصر على جميع الأصعدة، خلال فترة حكمهم التى لم تدم سوى عام واحد، انتهت بانتفاضة شعبية ضد حكم الجماعة الإرهابية.



وفى حين تلعب قناة الجزيرة دورا إعلاميا مهما فى مساندة الجماعة الإرهابية، والترويج لأفكارها، فقد استضافت عددا من القيادات الإخوانية الهاربة، وأذاعت مغالطات وأكاذيب حول إدارة جماعة الإخوان الإرهابية لشئون الوقف.



وردا على تلك المغالطات والأكاذيب، أكدت وزارة الأوقاف، أن ما أذيع على القناة الإخوانية منافٍ تماما للحقائق، موضحة كذب وافتراء قيادات الجماعة الإرهابية بالأرقام.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أرقاما مهمة، أعلنت عنها وزارة الأوقاف، لإثبات كذب جماعة الإخوان:



أولا: بلغ إجمالى إيرادات هيئة الأوقاف فى العام الأسود لحكم جماعة الإخوان الإرهابية 503 ملايين جنيه، فى حين بلغت إيراداتها فى العام المالى 2019 - 2020، مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه، أى بزيادة قدرها مليار وسبعة وثلاثين مليون جنيه.



ثانيا: بلغ إجمالى إيرادات صناديق النذور فى عام الإخوان الأسود 9 ملايين جنيه، فى حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه فى العام المالى 2018 - 2019.



ثالثا: بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات فى العام الأسود لحكم الجماعة 10 ملايين جنيه، فى حين زادت فى العام المالى 2018 - 2019 عن 50 مليون جنيه.



رابعا: بلغ إجمالى إيرادات المراكز الطبية فى عام الإخوان الأسود نحو 218 ألف جنيه، فى حين بلغت فى العام المالى 2018 - 2019 نحو 10 ملايين جنيه.



خامسا: ذكر ضيوف البرنامج من قيادات الجماعة الإرهابية أن من وجوه الفساد فى الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، فى حين أكدت وزارة الأوقاف أن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به فى العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنا تجاهه، بل عينوا فى هذا العام الأهل والعشيرة، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالى فى عام 2014 بالقرار الوزارى رقم 152 لسنة 2014، بقصر التعيين فى جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أى تعيين بغير الإعلان الرسمى.