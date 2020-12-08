رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 عبر موقع أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:08 م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
Advertisements
رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 عبر موقع أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية

ينتظر الكثير من المتقدمين في كلية الشرطة عن النتائج أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021،ولذلك الذين أجتازوا الاختبارات بجميع المستويات وينتظرون إعلان موعد النتائج ،لكي يطمئنوا على مستقبلهم الجديد ،وعملت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني للاستعلام عن النتائج عبر الرابط الأكاديمية للدخول باسم الطالب والرقم القومي لمعرفة النتائج الطلبة.

شروط القبول داخل أكاديمية الشرطة

يكون على المتقدم  أن لا يقل طوله عن 170 سم، ويكون وزنه كالتالي الطالب لا يعتدي– 90.
ويشترط أن لا يزيد عمره في أول أكتوبر عن 22 سنة.
يكون على الطالب كامل اللياقه البادنية الصحية بهئة الشرطة وفقا للجنة الطبية.
يكون حاصل على اختبارات اللياقة البدنية ولا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.
ويجب علي الطالب ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021

يمكنكم الاستعلام الطلاب عن النتائج بموقع الإلكتروني بوزارة الداخلية لاكاديمية الشرطة ،لمعرفة اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 من خلال الخطوات التالية :

يمكنكم الدخول على رابط بموقع الأكاديمية.
ثم بعد ذلك تسجيل رقم القومي.
وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي تكون من الملف الخاص بالطالب.
وبعدها سوف يتم ظهور أسماء الطلاب الناجحين وايضا المقبولين على الفور بعد تحميلها على الموقع الرسمي للكلية.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 عبر موقع أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية الشرطة 2021 رابط كلية الشرطة الاستعلام عن الاسماء أكاديمية الشرطة

أخبار تهمك

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعة و 18 دقيقة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 3 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ ساعة و 15 دقيقة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موضوعات متعلقة

نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ اعتماد ظهور نتيجة طلاب الثانوية برقم الملف والرقم القومي من خلال رابط موقع أكاديمية الشرطة الآن

Police Academy ظهور نتيجة كلية الشرطة الأن بالرقم القومي 2019 لطلاب الثانوية عبر موقع أكاديمية الشرطة

لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة academy moi gov

ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر وزارة الداخلية

"الان" رابط الحصول على نتيجه اختبارات كليه الشرطه 2020 بالرقم القومي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر