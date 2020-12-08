رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 عبر موقع أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية

ينتظر الكثير من المتقدمين في كلية الشرطة عن النتائج أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021،ولذلك الذين أجتازوا الاختبارات بجميع المستويات وينتظرون إعلان موعد النتائج ،لكي يطمئنوا على مستقبلهم الجديد ،وعملت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني للاستعلام عن النتائج عبر الرابط الأكاديمية للدخول باسم الطالب والرقم القومي لمعرفة النتائج الطلبة.





شروط القبول داخل أكاديمية الشرطة





يكون على المتقدم أن لا يقل طوله عن 170 سم، ويكون وزنه كالتالي الطالب لا يعتدي– 90.

ويشترط أن لا يزيد عمره في أول أكتوبر عن 22 سنة.

يكون على الطالب كامل اللياقه البادنية الصحية بهئة الشرطة وفقا للجنة الطبية.

يكون حاصل على اختبارات اللياقة البدنية ولا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

ويجب علي الطالب ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.





رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021





يمكنكم الاستعلام الطلاب عن النتائج بموقع الإلكتروني بوزارة الداخلية لاكاديمية الشرطة ،لمعرفة اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 من خلال الخطوات التالية :





يمكنكم الدخول على رابط بموقع الأكاديمية

ثم بعد ذلك تسجيل رقم القومي.

وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي تكون من الملف الخاص بالطالب.