فلسطين تسجل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:50 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 19 وفاة 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و1429 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت فرض الإغلاق التام على بعض المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي في محافظات أخرى.

 

كما قررت الحكومة الفلسطينية، إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس ولمدة 7 أيام تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت والبقالة.

 

وبحسب قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي 115371 إصابة تعافى منها 962.

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فيروس كورونا فلسطين المحال التجاريه اغلاق تام

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