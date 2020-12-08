وزير الخارجية الأردني: ندعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:31 م
وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن تركيا أعادت مرتزقة سوريين قاتلوا في أذربيجان إلى ليبيا.

 

ووفقا لموقع العين الإخبارية قال المحجوب، إن الجيش الليبي رصد وصول طائرات تركية ومرتزقة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المرتزقة السوريين تم إعادتهم من قبل تركيا على رحلات الطيران إلى ليبيا.

 

وتابع أن "تركيا مستمرة في خرق اتفاق جنيف ومخرجات مؤتمر برلين"، مشيرا إلى الجيش الليبي يثق أنه سيتم ردعها قريبا.

 

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