موقع دعم مصر 2020 تسجيل رقم الهاتف وخطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:15 م
موقع دعم مصر 2020
موقع دعم مصر 2020
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موقع دعم مصر 2020 تسجيل رقم الهاتف وخطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف، أصدت وزارة التموين المصرية بيانا تشيد فيه المواطنين بضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على بطاقات التموين، وذلك من خلال موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين في تلك الآونة الأخيرة عن خطوات تسجيل رقم الموبايل بموقع دعم مصر حيث قامت الوزارة بالتسهيل على المواطنين من خلال رابط خاص يمكن من خلاله التسجيل بالموقع واضافة رقم الموبايل عن طريق الضغط على تسجيل رقم الهاتف.

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف
قررت وزارة التموين ضرورة قيام المواطن بإضافة رقم الهاتف المحمول الخاص  به من خلال رابط موقع دعم مصر، وقد قررت الوزارة ذلك الأمر، ليكون هناك تواصل بين المواطن الحامل لبطاقة التموين والوزارة، بحيث يمكنه التعرف على أخر التطورات المتعلقة بالسلع التموينية، وتعد تلك الخدمة من أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين، ونقدم لكم في الفقرة التالية كيفية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر.

خطوات تسجيل رقم الهاتف بموقع دعم مصر
لكي يتمكن المواطن من تسجيل رقم هاتفه على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر،يجب عليه أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- النقر على أيقونة سجل موبايلك، ثم إدخال الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.
- ثم إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به.
والضغط على حفظ رقم المحمول.

موقع دعم مصر 2020 تسجيل رقم الهاتف وخطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين

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