رايولا: نجم ميلان أكثر تكاملا من ميسي ورونالدو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:29 م
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
الفجر الرياضي
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كشف الوكيل الإيطالي مينو رايولا عن اختياره للأفضل بين ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة الفريقين اليوم في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال رايولا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أختار كريستيانو عندما أقارنه مع ميسي فأنا من المعجبين للغاية بالنجم البرتغالي".

 

وأضاف: "إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي يعد كوكبًا في حد ذاته.. إنه أكثر لاعب متكامل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".

 

وتابع: "زلاتان لديه موهبة ميسي وقوة إرادة رونالدو.. إذا فتح باب التصويت على الكرة الذهبية من قبل الجمهور، أعلم أن إبرا كان سيفوز بالجائزة 8 مرات".

 

 

يذكر أن إبراهيموفيتش هو أبرز عميل في وكالة رايولا الخاصة باللاعبين.


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