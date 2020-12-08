



فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2020 | استعلم عن (فاتورتك الآن) وانت في منزلك عبر رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات (وي/WE)





يقوم عدد كبير من المواطنين فى جميع المحافظات بالبحث عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020 وذلك من أجل القيام بسدادها فى الموعد الذي قامت الشركة المصرية للاتصالات بتحديده مسبقًا لتجنب الغرامة أو قيام الشركة بقطع الخدمة عن العميل لذا يسعى المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة الشهر الحالي ومن ثم طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر من أجل القيام بسدادها.





يذكر أن جميع المواطنين يقومون بدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات والتى يتم إصدارها سنوية أو شهرية.





فاتورة التليفون الأرضي

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات الطريقة التى يمكن استخدامها من قبل المواطنين من أجل سداد قيمة الفاتورة إلكترونيًا ويمكن تطبيقها من خلال هذه الخطوات:-





- أدخل على رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات.





- اكتب رقم التليفون الأرضي الخاص بك وقبله كود المحافظة.





- قم بالضغط على أدفع الفاتورة.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توجد مجموعة من الطرق المستخدمة والتى لابد من إتباعها من أجل القيام بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضى وهى على النحو التالي:-





- من الممكن أن يقوم المواطنين باستخدام طريقة الدفع الإلكتروني.





- يمكن الدفع من خلال مكاتب فورى أو مصري المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.





- يمكن الدفع من خلال السنترال المتواجدة فى المنطقة.





توفر الطرق الإلكترونية التي تم توضيحها من قبل الشركة المصرية للاتصالات كثيرًا على المواطنين سوا كان وقت أو جهد فالجميع يمكنه سداد فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيًا



