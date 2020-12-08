التجارة الإلكترونية تنمو بمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:01 م
التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية
رويترز
Advertisements

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر  بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع، لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس آذار.

 

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 4.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9 بالمئة في مايو أيار.

 

وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو حزيران.

 

وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم".

 

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بريطانيا المبيعات عبر الانترنت التجارة الالكترونية

أخبار تهمك

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ ساعة و 12 دقيقة

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 أسباب وراء اعتماد موسيماني على مروان محسن في تشكيل الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ ساعة و نصف

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مدحت العدل يكشف سر قلق جماهير الزمالك

منذ 36 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تراجع ناتج الصناعات التحويلية في الصين إلى أدنى مستوى في 17 عاما

تجارة التجزئة في المملكة المتحدة تشهد أكبر انخفاض خلال عشرة سنوات

الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تتراجع باليابان للشهر الثاني على التوالي

الاقتصاد البريطاني يستعد لانكماش قياسي نتيجة لإجراءات العزل

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط 18% في مايو الماضي

انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بعد تخفيف قيود كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

12:41 م

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر