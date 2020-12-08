كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

وعاد صامويل أومتيتي لقائمة برشلونة بعد غياب طويل على خلفية الإصابة التي تعرض لها.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن- نيتو مورايس- إيناكي بينا





خط الدفاع: دست، أراخو، لينجليت، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، أوسكار مينجوزا.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، ميرالم بيانيتش، ريكي بويج، كوتينيو، بيدرو لوبيز، ماتيوس فرنانديز، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو.





خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ميسي، ترينكاو، كونراد.



