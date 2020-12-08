روسيا تحبط أكثر من 40 هجوما إرهابيا هذا العام

تمكن رجال الأمن في روسيا، من إحباط أكثر من 40 هجومًا إرهابيًا في البلاد، هذا العام، حسبما قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، تم القضاء على 49 مسلحا إرهابيا في روسيا، منذ بداية هذا العام، واعتقال 36 شخصا من رؤوس العصابات الإرهابية في البلاد.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كذلك، أنه لم يسمح في عام 2020، لـ 149 أجنبيا بدخول روسيا، للاشتباه بتورطهم بنشاطات إرهابية ومتطرفة.